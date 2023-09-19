دولار كندي إلى ريال برازيلي

تحويل CAD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٣٬٦٢١٫١٣ brl

1.00000 CAD = 3.62113 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:1 UTC
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CAD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.435031.654320.9579518.2024
1GBP1.1576811.23265102.2181.661241.915091.10921.0718
1USD0.939150.81126182.9251.34771.553640.899817.0947
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162520.01873550.01085080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الريال البرازيلي
1 CAD3.62113 BRL
5 CAD18.10565 BRL
10 CAD36.21130 BRL
20 CAD72.42260 BRL
50 CAD181.05650 BRL
100 CAD362.11300 BRL
250 CAD905.28250 BRL
500 CAD1810.56500 BRL
1000 CAD3621.13000 BRL
2000 CAD7242.26000 BRL
5000 CAD18105.65000 BRL
10000 CAD36211.30000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار كندي
1 BRL0.27616 CAD
5 BRL1.38078 CAD
10 BRL2.76157 CAD
20 BRL5.52314 CAD
50 BRL13.80785 CAD
100 BRL27.61570 CAD
250 BRL69.03925 CAD
500 BRL138.07850 CAD
1000 BRL276.15700 CAD
2000 BRL552.31400 CAD
5000 BRL1380.78500 CAD
10000 BRL2761.57000 CAD