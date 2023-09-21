فورنت مجري إلى ريال برازيلي
تحويل HUF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ريال برازيلي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال البرازيلي
|2000 HUF
|27.01920 BRL
|5000 HUF
|67.54800 BRL
|10000 HUF
|135.09600 BRL
|15000 HUF
|202.64400 BRL
|20000 HUF
|270.19200 BRL
|30000 HUF
|405.28800 BRL
|40000 HUF
|540.38400 BRL
|50000 HUF
|675.48000 BRL
|60000 HUF
|810.57600 BRL
|100000 HUF
|1350.96000 BRL
|150000 HUF
|2026.44000 BRL
|200000 HUF
|2701.92000 BRL
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / Hungarian Forint
|1 BRL
|74.02130 HUF
|5 BRL
|370.10650 HUF
|10 BRL
|740.21300 HUF
|20 BRL
|1480.42600 HUF
|50 BRL
|3701.06500 HUF
|100 BRL
|7402.13000 HUF
|250 BRL
|18505.32500 HUF
|500 BRL
|37010.65000 HUF
|1000 BRL
|74021.30000 HUF
|2000 BRL
|148042.60000 HUF
|5000 BRL
|370106.50000 HUF
|10000 BRL
|740213.00000 HUF