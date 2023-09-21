فورنت مجري إلى ريال برازيلي

تحويل HUF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٣٥٫١٠ brl

1.00000 HUF = 0.01351 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال البرازيلي
2000 HUF27.01920 BRL
5000 HUF67.54800 BRL
10000 HUF135.09600 BRL
15000 HUF202.64400 BRL
20000 HUF270.19200 BRL
30000 HUF405.28800 BRL
40000 HUF540.38400 BRL
50000 HUF675.48000 BRL
60000 HUF810.57600 BRL
100000 HUF1350.96000 BRL
150000 HUF2026.44000 BRL
200000 HUF2701.92000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Hungarian Forint
1 BRL74.02130 HUF
5 BRL370.10650 HUF
10 BRL740.21300 HUF
20 BRL1480.42600 HUF
50 BRL3701.06500 HUF
100 BRL7402.13000 HUF
250 BRL18505.32500 HUF
500 BRL37010.65000 HUF
1000 BRL74021.30000 HUF
2000 BRL148042.60000 HUF
5000 BRL370106.50000 HUF
10000 BRL740213.00000 HUF