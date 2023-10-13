銀行和其他轉賬服務有一個不誠實的小秘密。他們在匯率中添加了隱藏的提價－在你不知情的情況下，向你收取更多費用。如果他們有手續費，則表示他們會向你收取雙重費用。

Wise 永遠不會將費用隱藏在匯率之中。我們給予你由路透社獨立提供的實際匯率。將我們的價格和費用與 Western Union、ICICI 銀行、WorldRemit 等進行比較，你會見到其中的差異。