Macar forintinden Brezilya realine
Reel döviz kuru ile HUF → BRL çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Brezilya Reali
|2000 HUF
|27.43240 BRL
|5000 HUF
|68.58100 BRL
|10000 HUF
|137.16200 BRL
|15000 HUF
|205.74300 BRL
|20000 HUF
|274.32400 BRL
|30000 HUF
|411.48600 BRL
|40000 HUF
|548.64800 BRL
|50000 HUF
|685.81000 BRL
|60000 HUF
|822.97200 BRL
|100000 HUF
|1371.62000 BRL
|150000 HUF
|2057.43000 BRL
|200000 HUF
|2743.24000 BRL
|Çevrim kurları Brezilya Reali / Macar Forinti
|1 BRL
|72.90650 HUF
|5 BRL
|364.53250 HUF
|10 BRL
|729.06500 HUF
|20 BRL
|1458.13000 HUF
|50 BRL
|3645.32500 HUF
|100 BRL
|7290.65000 HUF
|250 BRL
|18226.62500 HUF
|500 BRL
|36453.25000 HUF
|1000 BRL
|72906.50000 HUF
|2000 BRL
|145813.00000 HUF
|5000 BRL
|364532.50000 HUF
|10000 BRL
|729065.00000 HUF