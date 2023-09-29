2000 Macar forintinden Brezilya realine
Reel döviz kuru ile HUF → BRL çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Brezilya Reali
|2000 HUF
|27.28280 BRL
|5000 HUF
|68.20700 BRL
|10000 HUF
|136.41400 BRL
|15000 HUF
|204.62100 BRL
|20000 HUF
|272.82800 BRL
|30000 HUF
|409.24200 BRL
|40000 HUF
|545.65600 BRL
|50000 HUF
|682.07000 BRL
|60000 HUF
|818.48400 BRL
|100000 HUF
|1364.14000 BRL
|150000 HUF
|2046.21000 BRL
|200000 HUF
|2728.28000 BRL
|Çevrim kurları Brezilya Reali / Macar Forinti
|1 BRL
|73.30600 HUF
|5 BRL
|366.53000 HUF
|10 BRL
|733.06000 HUF
|20 BRL
|1466.12000 HUF
|50 BRL
|3665.30000 HUF
|100 BRL
|7330.60000 HUF
|250 BRL
|18326.50000 HUF
|500 BRL
|36653.00000 HUF
|1000 BRL
|73306.00000 HUF
|2000 BRL
|146612.00000 HUF
|5000 BRL
|366530.00000 HUF
|10000 BRL
|733060.00000 HUF