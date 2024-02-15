Singapur dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SGD → BRL çevirin

1.000 sgd
3.696,17 brl

1.00000 SGD = 3.69617 BRL

20:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79374582.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.00005943080.00009813260.00005080520.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.07716826.311.651210.854989.38647.747515.15021
1 AUD0.6522510190.30.60561710.5177254.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Brezilya Reali
1 SGD3.69617 BRL
5 SGD18.48085 BRL
10 SGD36.96170 BRL
20 SGD73.92340 BRL
50 SGD184.80850 BRL
100 SGD369.61700 BRL
250 SGD924.04250 BRL
500 SGD1848.08500 BRL
1000 SGD3696.17000 BRL
2000 SGD7392.34000 BRL
5000 SGD18480.85000 BRL
10000 SGD36961.70000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Singapur Doları
1 BRL0.27055 SGD
5 BRL1.35275 SGD
10 BRL2.70550 SGD
20 BRL5.41100 SGD
50 BRL13.52750 SGD
100 BRL27.05500 SGD
250 BRL67.63750 SGD
500 BRL135.27500 SGD
1000 BRL270.55000 SGD
2000 BRL541.10000 SGD
5000 BRL1352.75000 SGD
10000 BRL2705.50000 SGD