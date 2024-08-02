500 Singapur dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SGD → BRL çevirin

500 sgd
2.151,55 brl

1,000S$ SGD = 4,303R$ BRL

18:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SGD → BRL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,30314,3031
Düşük4,01223,7454
Ortalama4,12103,9804
Değişim4.78%14.48%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → BRL istatistikleri

SGD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3031, en düşük 4,0122 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1210 oldu. SGD → BRL kurundaki değişiklik 4.78 değerindeydi.

SGD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3031, en düşük 3,7454 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9804 oldu. SGD → BRL kurundaki değişiklik 14.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,797,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4617,8264,903
1 AUD0,65210.565,60,59710,50954,6484,6762,93

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Brezilya Reali
1 SGD4,30309 BRL
5 SGD21,51545 BRL
10 SGD43,03090 BRL
20 SGD86,06180 BRL
50 SGD215,15450 BRL
100 SGD430,30900 BRL
250 SGD1.075,77250 BRL
500 SGD2.151,54500 BRL
1000 SGD4.303,09000 BRL
2000 SGD8.606,18000 BRL
5000 SGD21.515,45000 BRL
10000 SGD43.030,90000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Singapur Doları
1 BRL0,23239 SGD
5 BRL1,16195 SGD
10 BRL2,32391 SGD
20 BRL4,64782 SGD
50 BRL11,61955 SGD
100 BRL23,23910 SGD
250 BRL58,09775 SGD
500 BRL116,19550 SGD
1000 BRL232,39100 SGD
2000 BRL464,78200 SGD
5000 BRL1.161,95500 SGD
10000 BRL2.323,91000 SGD