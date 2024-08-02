20 Singapur dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SGD → BRL çevirin

20 sgd
86,02 brl

1,000S$ SGD = 4,301R$ BRL

18:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BRL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,30114,3011
Düşük4,01223,7454
Ortalama4,12093,9804
Değişim4.73%14.43%
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1 SGD → BRL istatistikleri

SGD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3011, en düşük 4,0122 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1209 oldu. SGD → BRL kurundaki değişiklik 4.73 değerindeydi.

SGD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3011, en düşük 3,7454 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9804 oldu. SGD → BRL kurundaki değişiklik 14.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,7877,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6730,85291,4587,8264,903
1 AUD0,65210.568,10,59810,50954,6584,6772,93

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Brezilya Reali
1 SGD4,30110 BRL
5 SGD21,50550 BRL
10 SGD43,01100 BRL
20 SGD86,02200 BRL
50 SGD215,05500 BRL
100 SGD430,11000 BRL
250 SGD1.075,27500 BRL
500 SGD2.150,55000 BRL
1000 SGD4.301,10000 BRL
2000 SGD8.602,20000 BRL
5000 SGD21.505,50000 BRL
10000 SGD43.011,00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Singapur Doları
1 BRL0,23250 SGD
5 BRL1,16249 SGD
10 BRL2,32498 SGD
20 BRL4,64996 SGD
50 BRL11,62490 SGD
100 BRL23,24980 SGD
250 BRL58,12450 SGD
500 BRL116,24900 SGD
1000 BRL232,49800 SGD
2000 BRL464,99600 SGD
5000 BRL1.162,49000 SGD
10000 BRL2.324,98000 SGD