Yeni İsrail şekelinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile ILS → BRL çevirin

1.000 ils
1.360,01 brl

1.00000 ILS = 1.36001 BRL

06:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06751.453261.653620.94952518.3368
1 GBP1.1713511.25675104.3251.702211.936891.1122321.478
1 USD0.932050.795703183.01181.354451.541190.8849517.0901
1 INR0.01122740.009585420.012046510.01631640.01856590.01066050.205876

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Yeni İsrail şekelinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Brezilya Reali
1 ILS1.36001 BRL
5 ILS6.80005 BRL
10 ILS13.60010 BRL
20 ILS27.20020 BRL
50 ILS68.00050 BRL
100 ILS136.00100 BRL
250 ILS340.00250 BRL
500 ILS680.00500 BRL
1000 ILS1360.01000 BRL
2000 ILS2720.02000 BRL
5000 ILS6800.05000 BRL
10000 ILS13600.10000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Yeni İsrail Şekeli
1 BRL0.73529 ILS
5 BRL3.67644 ILS
10 BRL7.35288 ILS
20 BRL14.70576 ILS
50 BRL36.76440 ILS
100 BRL73.52880 ILS
250 BRL183.82200 ILS
500 BRL367.64400 ILS
1000 BRL735.28800 ILS
2000 BRL1470.57600 ILS
5000 BRL3676.44000 ILS
10000 BRL7352.88000 ILS