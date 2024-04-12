İsviçre frangından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile CHF → BRL çevirin

1.000 chf
5.597,64 brl

1,000 CHF = 5,598 BRL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Brezilya Reali
1 CHF5,59764 BRL
5 CHF27,98820 BRL
10 CHF55,97640 BRL
20 CHF111,95280 BRL
50 CHF279,88200 BRL
100 CHF559,76400 BRL
250 CHF1.399,41000 BRL
500 CHF2.798,82000 BRL
1000 CHF5.597,64000 BRL
2000 CHF11.195,28000 BRL
5000 CHF27.988,20000 BRL
10000 CHF55.976,40000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / İsviçre Frangı
1 BRL0,17865 CHF
5 BRL0,89324 CHF
10 BRL1,78647 CHF
20 BRL3,57294 CHF
50 BRL8,93235 CHF
100 BRL17,86470 CHF
250 BRL44,66175 CHF
500 BRL89,32350 CHF
1000 BRL178,64700 CHF
2000 BRL357,29400 CHF
5000 BRL893,23500 CHF
10000 BRL1.786,47000 CHF