İsviçre frangından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile CHF → USD çevirin

1.000 chf
1.093,67 usd

1,000 CHF = 1,094 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / ABD Doları
1 CHF1,09367 USD
5 CHF5,46835 USD
10 CHF10,93670 USD
20 CHF21,87340 USD
50 CHF54,68350 USD
100 CHF109,36700 USD
250 CHF273,41750 USD
500 CHF546,83500 USD
1000 CHF1.093,67000 USD
2000 CHF2.187,34000 USD
5000 CHF5.468,35000 USD
10000 CHF10.936,70000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / İsviçre Frangı
1 USD0,91435 CHF
5 USD4,57175 CHF
10 USD9,14350 CHF
20 USD18,28700 CHF
50 USD45,71750 CHF
100 USD91,43500 CHF
250 USD228,58750 CHF
500 USD457,17500 CHF
1000 USD914,35000 CHF
2000 USD1.828,70000 CHF
5000 USD4.571,75000 CHF
10000 USD9.143,50000 CHF