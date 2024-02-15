Yeni İsrail şekelinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → USD çevirin

1.000 ils
274,47 usd

1.00000 ILS = 0.27447 USD

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / ABD Doları
1 ILS0.27447 USD
5 ILS1.37233 USD
10 ILS2.74465 USD
20 ILS5.48930 USD
50 ILS13.72325 USD
100 ILS27.44650 USD
250 ILS68.61625 USD
500 ILS137.23250 USD
1000 ILS274.46500 USD
2000 ILS548.93000 USD
5000 ILS1372.32500 USD
10000 ILS2744.65000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 USD3.64345 ILS
5 USD18.21725 ILS
10 USD36.43450 ILS
20 USD72.86900 ILS
50 USD182.17250 ILS
100 USD364.34500 ILS
250 USD910.86250 ILS
500 USD1821.72500 ILS
1000 USD3643.45000 ILS
2000 USD7286.90000 ILS
5000 USD18217.25000 ILS
10000 USD36434.50000 ILS