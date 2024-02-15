Singapur dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → USD çevirin

1.000 sgd
743,16 usd

1.00000 SGD = 0.74316 USD

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.92851.533390.79390383.00937.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938710.00009807540.00005077790.005309270.0004601020.000305856
1 EUR1.07716838.711.651460.8550389.4017.747515.15021
1 AUD0.6521510196.20.60552510.51774454.13454.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / ABD Doları
1 SGD0.74316 USD
5 SGD3.71582 USD
10 SGD7.43163 USD
20 SGD14.86326 USD
50 SGD37.15815 USD
100 SGD74.31630 USD
250 SGD185.79075 USD
500 SGD371.58150 USD
1000 SGD743.16300 USD
2000 SGD1486.32600 USD
5000 SGD3715.81500 USD
10000 SGD7431.63000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Singapur Doları
1 USD1.34560 SGD
5 USD6.72800 SGD
10 USD13.45600 SGD
20 USD26.91200 SGD
50 USD67.28000 SGD
100 USD134.56000 SGD
250 USD336.40000 SGD
500 USD672.80000 SGD
1000 USD1345.60000 SGD
2000 USD2691.20000 SGD
5000 USD6728.00000 SGD
10000 USD13456.00000 SGD