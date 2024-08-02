500 Singapur dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → USD çevirin

500 sgd
376,89 usd

1,000S$ SGD = 0,7538$ USD

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75380,7538
Düşük0,73900,7359
Ortalama0,74390,7412
Değişim2.00%1.72%
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1 SGD → USD istatistikleri

SGD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7538, en düşük 0,7390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7439 oldu. SGD → USD kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

SGD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7538, en düşük 0,7359 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7412 oldu. SGD → USD kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,7747,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.671,811,6740,85291,3857,8214,9
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,64,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / ABD Doları
1 SGD0,75378 USD
5 SGD3,76889 USD
10 SGD7,53778 USD
20 SGD15,07556 USD
50 SGD37,68890 USD
100 SGD75,37780 USD
250 SGD188,44450 USD
500 SGD376,88900 USD
1000 SGD753,77800 USD
2000 SGD1.507,55600 USD
5000 SGD3.768,89000 USD
10000 SGD7.537,78000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Singapur Doları
1 USD1,32665 SGD
5 USD6,63325 SGD
10 USD13,26650 SGD
20 USD26,53300 SGD
50 USD66,33250 SGD
100 USD132,66500 SGD
250 USD331,66250 SGD
500 USD663,32500 SGD
1000 USD1.326,65000 SGD
2000 USD2.653,30000 SGD
5000 USD6.633,25000 SGD
10000 USD13.266,50000 SGD