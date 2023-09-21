فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

تحويل CHF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥٬٤٢٤٫٢٥ brl

1.00000 CHF = 5.42425 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال البرازيلي
1 CHF5.42425 BRL
5 CHF27.12125 BRL
10 CHF54.24250 BRL
20 CHF108.48500 BRL
50 CHF271.21250 BRL
100 CHF542.42500 BRL
250 CHF1356.06250 BRL
500 CHF2712.12500 BRL
1000 CHF5424.25000 BRL
2000 CHF10848.50000 BRL
5000 CHF27121.25000 BRL
10000 CHF54242.50000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الفرنك السويسري
1 BRL0.18436 CHF
5 BRL0.92178 CHF
10 BRL1.84357 CHF
20 BRL3.68714 CHF
50 BRL9.21785 CHF
100 BRL18.43570 CHF
250 BRL46.08925 CHF
500 BRL92.17850 CHF
1000 BRL184.35700 CHF
2000 BRL368.71400 CHF
5000 BRL921.78500 CHF
10000 BRL1843.57000 CHF