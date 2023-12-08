ألف فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

تحويل CHF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥٬٦١٣٫٩٨ brl

1.00000 CHF = 5.61398 BRL

Mid-market exchange rate at 09:29
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927650.79595783.38111.358151.51446144.3051.62681
1 EUR1.07810.858189.88481.464091.63259155.561.7537
1 GBP1.256351.165371104.7561.706311.9027181.2982.04384
1 INR0.01199310.01112530.0095460110.01628850.01816311.730670.0195105

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال البرازيلي
1 CHF5.61398 BRL
5 CHF28.06990 BRL
10 CHF56.13980 BRL
20 CHF112.27960 BRL
50 CHF280.69900 BRL
100 CHF561.39800 BRL
250 CHF1403.49500 BRL
500 CHF2806.99000 BRL
1000 CHF5613.98000 BRL
2000 CHF11227.96000 BRL
5000 CHF28069.90000 BRL
10000 CHF56139.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الفرنك السويسري
1 BRL0.17813 CHF
5 BRL0.89064 CHF
10 BRL1.78127 CHF
20 BRL3.56254 CHF
50 BRL8.90635 CHF
100 BRL17.81270 CHF
250 BRL44.53175 CHF
500 BRL89.06350 CHF
1000 BRL178.12700 CHF
2000 BRL356.25400 CHF
5000 BRL890.63500 CHF
10000 BRL1781.27000 CHF