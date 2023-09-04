5 ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

تحويل BRL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٠٫٨٩ chf

1.00000 BRL = 0.17891 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:59 UTC
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BRL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.13931.465241.668190.9541518.3855
1GBP1.1686311.25965104.171.712311.949471.1150521.4856
1USD0.927750.793871182.69721.359351.547630.885217.0568
1INR0.01121840.009599740.012092310.01643770.01871440.01070410.206256

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الفرنك السويسري
1 BRL0.17891 CHF
5 BRL0.89454 CHF
10 BRL1.78908 CHF
20 BRL3.57816 CHF
50 BRL8.94540 CHF
100 BRL17.89080 CHF
250 BRL44.72700 CHF
500 BRL89.45400 CHF
1000 BRL178.90800 CHF
2000 BRL357.81600 CHF
5000 BRL894.54000 CHF
10000 BRL1789.08000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال البرازيلي
1 CHF5.58947 BRL
5 CHF27.94735 BRL
10 CHF55.89470 BRL
20 CHF111.78940 BRL
50 CHF279.47350 BRL
100 CHF558.94700 BRL
250 CHF1397.36750 BRL
500 CHF2794.73500 BRL
1000 CHF5589.47000 BRL
2000 CHF11178.94000 BRL
5000 CHF27947.35000 BRL
10000 CHF55894.70000 BRL