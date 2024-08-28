ليرة تركية إلى ريال برازيلي

تحويل TRY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
159.87 brl

TL1.000 TRY = R$0.1599 BRL

Mid-market exchange rate at 01:31
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TRY إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BRL

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.702
1 EUR1.11810.843311.90893.8061.5034.10554.427
1 GBP1.3251.1861369.933111.2571.7824.86864.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الريال البرازيلي
1 TRY٠٫١٥٩٨٧ BRL
5 TRY٠٫٧٩٩٣٥ BRL
10 TRY١٫٥٩٨٧٠ BRL
20 TRY٣٫١٩٧٤٠ BRL
50 TRY٧٫٩٩٣٥٠ BRL
100 TRY١٥٫٩٨٧٠٠ BRL
250 TRY٣٩٫٩٦٧٥٠ BRL
500 TRY٧٩٫٩٣٥٠٠ BRL
1000 TRY١٥٩٫٨٧٠٠٠ BRL
2000 TRY٣١٩٫٧٤٠٠٠ BRL
5000 TRY٧٩٩٫٣٥٠٠٠ BRL
10000 TRY١٬٥٩٨٫٧٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليرة تركية
1 BRL٦٫٢٥٥٠٩ TRY
5 BRL٣١٫٢٧٥٤٥ TRY
10 BRL٦٢٫٥٥٠٩٠ TRY
20 BRL١٢٥٫١٠١٨٠ TRY
50 BRL٣١٢٫٧٥٤٥٠ TRY
100 BRL٦٢٥٫٥٠٩٠٠ TRY
250 BRL١٬٥٦٣٫٧٧٢٥٠ TRY
500 BRL٣٬١٢٧٫٥٤٥٠٠ TRY
1000 BRL٦٬٢٥٥٫٠٩٠٠٠ TRY
2000 BRL١٢٬٥١٠٫١٨٠٠٠ TRY
5000 BRL٣١٬٢٧٥٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 BRL٦٢٬٥٥٠٫٩٠٠٠٠ TRY