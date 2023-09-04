10 ريال برازيلي إلى ليرة تركية

تحويل BRL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ brl
٥٤٫٠١ try

1.00000 BRL = 5.40099 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:11 UTC
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BRL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.078589.17361.465471.667310.9537518.3978
1GBP1.1684311.26015104.1931.712291.948131.1143921.4965
1USD0.92720.793556182.6831.35881.545950.8843517.0587
1INR0.01121410.009597580.012094410.01643380.01869740.01069570.206314

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليرة تركية
1 BRL5.40099 TRY
5 BRL27.00495 TRY
10 BRL54.00990 TRY
20 BRL108.01980 TRY
50 BRL270.04950 TRY
100 BRL540.09900 TRY
250 BRL1350.24750 TRY
500 BRL2700.49500 TRY
1000 BRL5400.99000 TRY
2000 BRL10801.98000 TRY
5000 BRL27004.95000 TRY
10000 BRL54009.90000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال البرازيلي
1 TRY0.18515 BRL
5 TRY0.92576 BRL
10 TRY1.85151 BRL
20 TRY3.70302 BRL
50 TRY9.25755 BRL
100 TRY18.51510 BRL
250 TRY46.28775 BRL
500 TRY92.57550 BRL
1000 TRY185.15100 BRL
2000 TRY370.30200 BRL
5000 TRY925.75500 BRL
10000 TRY1851.51000 BRL