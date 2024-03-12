5 ليرة تركية إلى ريال برازيلي

تحويل TRY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 try
0.77 brl

1.000 TRY = 0.1548 BRL

Mid-market exchange rate at 12:45
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٤٠٫٧٨١٢٧٩٫٢٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٨٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥٧
1 EUR١٫٠٩٤1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٤٣١٩٠٫٥٢٣١٫٤٧٤٤٫٠١٨٥٣٫٤٤٧
1 GBP١٫٢٨١٫١٧1٣٥٧٫٣٦٢١٠٥٫٩١٥١٫٧٢٥٤٫٧٠١٦٢٫٥٣٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال البرازيلي
1 TRY٠٫١٥٤٨٤ BRL
5 TRY٠٫٧٧٤١٨ BRL
10 TRY١٫٥٤٨٣٥ BRL
20 TRY٣٫٠٩٦٧٠ BRL
50 TRY٧٫٧٤١٧٥ BRL
100 TRY١٥٫٤٨٣٥٠ BRL
250 TRY٣٨٫٧٠٨٧٥ BRL
500 TRY٧٧٫٤١٧٥٠ BRL
1000 TRY١٥٤٫٨٣٥٠٠ BRL
2000 TRY٣٠٩٫٦٧٠٠٠ BRL
5000 TRY٧٧٤٫١٧٥٠٠ BRL
10000 TRY١٬٥٤٨٫٣٥٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليرة تركية
1 BRL٦٫٤٥٨٤٧ TRY
5 BRL٣٢٫٢٩٢٣٥ TRY
10 BRL٦٤٫٥٨٤٧٠ TRY
20 BRL١٢٩٫١٦٩٤٠ TRY
50 BRL٣٢٢٫٩٢٣٥٠ TRY
100 BRL٦٤٥٫٨٤٧٠٠ TRY
250 BRL١٬٦١٤٫٦١٧٥٠ TRY
500 BRL٣٬٢٢٩٫٢٣٥٠٠ TRY
1000 BRL٦٬٤٥٨٫٤٧٠٠٠ TRY
2000 BRL١٢٬٩١٦٫٩٤٠٠٠ TRY
5000 BRL٣٢٬٢٩٢٫٣٥٠٠٠ TRY
10000 BRL٦٤٬٥٨٤٫٧٠٠٠٠ TRY