250 ريال برازيلي إلى ليرة تركية

تحويل BRL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ brl
١٬٣٥٠٫٤٧ try

1.00000 BRL = 5.40186 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:12 UTC
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BRL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078589.17361.465411.667440.953818.3974
1GBP1.1683611.2601104.1891.712161.948211.1143821.4952
1USD0.92720.793588182.6831.358751.546070.884417.0583
1INR0.01121410.009597960.012094410.01643320.01869880.01069630.20631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليرة تركية
1 BRL5.40186 TRY
5 BRL27.00930 TRY
10 BRL54.01860 TRY
20 BRL108.03720 TRY
50 BRL270.09300 TRY
100 BRL540.18600 TRY
250 BRL1350.46500 TRY
500 BRL2700.93000 TRY
1000 BRL5401.86000 TRY
2000 BRL10803.72000 TRY
5000 BRL27009.30000 TRY
10000 BRL54018.60000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال البرازيلي
1 TRY0.18512 BRL
5 TRY0.92561 BRL
10 TRY1.85122 BRL
20 TRY3.70244 BRL
50 TRY9.25610 BRL
100 TRY18.51220 BRL
250 TRY46.28050 BRL
500 TRY92.56100 BRL
1000 TRY185.12200 BRL
2000 TRY370.24400 BRL
5000 TRY925.61000 BRL
10000 TRY1851.22000 BRL