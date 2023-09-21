شيكل إسرائيلي جديد إلى ليرة تركية

تحويل ILS إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٧٬١٠٧٫٤٨ try

1.00000 ILS = 7.10748 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ليرة تركية
1 ILS7.10748 TRY
5 ILS35.53740 TRY
10 ILS71.07480 TRY
20 ILS142.14960 TRY
50 ILS355.37400 TRY
100 ILS710.74800 TRY
250 ILS1776.87000 TRY
500 ILS3553.74000 TRY
1000 ILS7107.48000 TRY
2000 ILS14214.96000 TRY
5000 ILS35537.40000 TRY
10000 ILS71074.80000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Israeli New Sheqel
1 TRY0.14070 ILS
5 TRY0.70348 ILS
10 TRY1.40697 ILS
20 TRY2.81394 ILS
50 TRY7.03485 ILS
100 TRY14.06970 ILS
250 TRY35.17425 ILS
500 TRY70.34850 ILS
1000 TRY140.69700 ILS
2000 TRY281.39400 ILS
5000 TRY703.48500 ILS
10000 TRY1406.97000 ILS