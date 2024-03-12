5,000 ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TRY إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
571.33 ils

1.000 TRY = 0.1143 ILS

Mid-market exchange rate at 13:38
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٧
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٥٢٣٩٠٫٣٠٣١٫٤٧٤٤٫٠٠٦٥٣٫٢٢٣
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫١٤٨١٠٥٫٦١٢١٫٧٢٤٤٫٦٨٥٦٢٫٢٤٦
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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250 TRY٢٨٫٥٦٦٥٠ ILS
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