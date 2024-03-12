10 ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TRY إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 try
1.14 ils

1.000 TRY = 0.1143 ILS

Mid-market exchange rate at 13:37
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٨٣١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٨
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٥٣٧٩٠٫٢٩٥١٫٤٧٤٤٫٠٠٦٥٣٫٢٢٧
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫١٨٩١٠٥٫٦١١٫٧٢٤٤٫٦٨٦٦٢٫٢٥٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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