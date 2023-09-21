ريال برازيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BRL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٨٣٫٠٦ ils

1.00000 BRL = 0.78306 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
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BRL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Israeli New Sheqel
1 BRL0.78306 ILS
5 BRL3.91531 ILS
10 BRL7.83062 ILS
20 BRL15.66124 ILS
50 BRL39.15310 ILS
100 BRL78.30620 ILS
250 BRL195.76550 ILS
500 BRL391.53100 ILS
1000 BRL783.06200 ILS
2000 BRL1566.12400 ILS
5000 BRL3915.31000 ILS
10000 BRL7830.62000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال البرازيلي
1 ILS1.27704 BRL
5 ILS6.38520 BRL
10 ILS12.77040 BRL
20 ILS25.54080 BRL
50 ILS63.85200 BRL
100 ILS127.70400 BRL
250 ILS319.26000 BRL
500 ILS638.52000 BRL
1000 ILS1277.04000 BRL
2000 ILS2554.08000 BRL
5000 ILS6385.20000 BRL
10000 ILS12770.40000 BRL