5000 ريال برازيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BRL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٣٬٨٤٠٫٩٠ ils

1.00000 BRL = 0.76818 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:37 UTC
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BRL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077889.10771.465321.669330.953918.3877
1GBP1.168511.25935104.1171.712151.950511.1146321.485
1USD0.92780.79406182.67551.359551.548830.8850517.0604
1INR0.01122240.009604540.012095510.01644440.01873380.01070510.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Israeli New Sheqel
1 BRL0.76818 ILS
5 BRL3.84090 ILS
10 BRL7.68180 ILS
20 BRL15.36360 ILS
50 BRL38.40900 ILS
100 BRL76.81800 ILS
250 BRL192.04500 ILS
500 BRL384.09000 ILS
1000 BRL768.18000 ILS
2000 BRL1536.36000 ILS
5000 BRL3840.90000 ILS
10000 BRL7681.80000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال البرازيلي
1 ILS1.30178 BRL
5 ILS6.50890 BRL
10 ILS13.01780 BRL
20 ILS26.03560 BRL
50 ILS65.08900 BRL
100 ILS130.17800 BRL
250 ILS325.44500 BRL
500 ILS650.89000 BRL
1000 ILS1301.78000 BRL
2000 ILS2603.56000 BRL
5000 ILS6508.90000 BRL
10000 ILS13017.80000 BRL