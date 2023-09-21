يوان صيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CNY إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
521.15 ils

1.00000 CNY = 0.52115 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:1 UTC
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CNY إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Israeli New Sheqel
1 CNY0.52115 ILS
5 CNY2.60575 ILS
10 CNY5.21150 ILS
20 CNY10.42300 ILS
50 CNY26.05750 ILS
100 CNY52.11500 ILS
250 CNY130.28750 ILS
500 CNY260.57500 ILS
1000 CNY521.15000 ILS
2000 CNY1042.30000 ILS
5000 CNY2605.75000 ILS
10000 CNY5211.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chinese Yuan RMB
1 ILS1.91883 CNY
5 ILS9.59415 CNY
10 ILS19.18830 CNY
20 ILS38.37660 CNY
50 ILS95.94150 CNY
100 ILS191.88300 CNY
250 ILS479.70750 CNY
500 ILS959.41500 CNY
1000 ILS1918.83000 CNY
2000 ILS3837.66000 CNY
5000 ILS9594.15000 CNY
10000 ILS19188.30000 CNY