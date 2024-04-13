Çin yuanından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CNY → ILS çevirin

1.000 cny
518,11 ils

1,000 CNY = 0,5181 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Yeni İsrail Şekeli
1 CNY0,51811 ILS
5 CNY2,59056 ILS
10 CNY5,18111 ILS
20 CNY10,36222 ILS
50 CNY25,90555 ILS
100 CNY51,81110 ILS
250 CNY129,52775 ILS
500 CNY259,05550 ILS
1000 CNY518,11100 ILS
2000 CNY1.036,22200 ILS
5000 CNY2.590,55500 ILS
10000 CNY5.181,11000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Çin Yuanı RMB
1 ILS1,93009 CNY
5 ILS9,65045 CNY
10 ILS19,30090 CNY
20 ILS38,60180 CNY
50 ILS96,50450 CNY
100 ILS193,00900 CNY
250 ILS482,52250 CNY
500 ILS965,04500 CNY
1000 ILS1.930,09000 CNY
2000 ILS3.860,18000 CNY
5000 ILS9.650,45000 CNY
10000 ILS19.300,90000 CNY