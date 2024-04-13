Çek Cumhuriyeti korunasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CZK → ILS çevirin

10.000 czk
1.575,31 ils

1,000 CZK = 0,1575 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çek Cumhuriyeti korunasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

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CZK → INR

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Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Yeni İsrail Şekeli
1 CZK0,15753 ILS
5 CZK0,78766 ILS
10 CZK1,57531 ILS
20 CZK3,15062 ILS
50 CZK7,87655 ILS
100 CZK15,75310 ILS
250 CZK39,38275 ILS
500 CZK78,76550 ILS
1000 CZK157,53100 ILS
2000 CZK315,06200 ILS
5000 CZK787,65500 ILS
10000 CZK1.575,31000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 ILS6,34795 CZK
5 ILS31,73975 CZK
10 ILS63,47950 CZK
20 ILS126,95900 CZK
50 ILS317,39750 CZK
100 ILS634,79500 CZK
250 ILS1.586,98750 CZK
500 ILS3.173,97500 CZK
1000 ILS6.347,95000 CZK
2000 ILS12.695,90000 CZK
5000 ILS31.739,75000 CZK
10000 ILS63.479,50000 CZK