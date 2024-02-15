Macar forintinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile HUF → ILS çevirin

10.000 huf
100,84 ils

1.00000 HUF = 0.01008 ILS

06:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853851.0728589.0541.453231.653970.9496518.3365
1 GBP1.1711711.25645104.2941.701921.937021.112221.4745
1 USD0.93210.795893183.00691.354551.541660.8851517.0914
1 INR0.01122910.009588280.012047210.01631850.01857270.01066360.205903

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Macar forintinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni İsrail Şekeli
2000 HUF20.16700 ILS
5000 HUF50.41750 ILS
10000 HUF100.83500 ILS
15000 HUF151.25250 ILS
20000 HUF201.67000 ILS
30000 HUF302.50500 ILS
40000 HUF403.34000 ILS
50000 HUF504.17500 ILS
60000 HUF605.01000 ILS
100000 HUF1008.35000 ILS
150000 HUF1512.52500 ILS
200000 HUF2016.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Macar Forinti
1 ILS99.17190 HUF
5 ILS495.85950 HUF
10 ILS991.71900 HUF
20 ILS1983.43800 HUF
50 ILS4958.59500 HUF
100 ILS9917.19000 HUF
250 ILS24792.97500 HUF
500 ILS49585.95000 HUF
1000 ILS99171.90000 HUF
2000 ILS198343.80000 HUF
5000 ILS495859.50000 HUF
10000 ILS991719.00000 HUF