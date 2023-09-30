500 Yeni İsrail şekelinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile ILS → HUF çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Macar Forinti
|1 ILS
|96.66300 HUF
|5 ILS
|483.31500 HUF
|10 ILS
|966.63000 HUF
|20 ILS
|1933.26000 HUF
|50 ILS
|4833.15000 HUF
|100 ILS
|9666.30000 HUF
|250 ILS
|24165.75000 HUF
|500 ILS
|48331.50000 HUF
|1000 ILS
|96663.00000 HUF
|2000 ILS
|193326.00000 HUF
|5000 ILS
|483315.00000 HUF
|10000 ILS
|966630.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni İsrail Şekeli
|2000 HUF
|20.69040 ILS
|5000 HUF
|51.72600 ILS
|10000 HUF
|103.45200 ILS
|15000 HUF
|155.17800 ILS
|20000 HUF
|206.90400 ILS
|30000 HUF
|310.35600 ILS
|40000 HUF
|413.80800 ILS
|50000 HUF
|517.26000 ILS
|60000 HUF
|620.71200 ILS
|100000 HUF
|1034.52000 ILS
|150000 HUF
|1551.78000 ILS
|200000 HUF
|2069.04000 ILS