Japon yeninden Macar forintine
Reel döviz kuru ile JPY → HUF çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Macar Forinti
|100 JPY
|241.27000 HUF
|1000 JPY
|2412.70000 HUF
|1500 JPY
|3619.05000 HUF
|2000 JPY
|4825.40000 HUF
|3000 JPY
|7238.10000 HUF
|5000 JPY
|12063.50000 HUF
|5400 JPY
|13028.58000 HUF
|10000 JPY
|24127.00000 HUF
|15000 JPY
|36190.50000 HUF
|20000 JPY
|48254.00000 HUF
|25000 JPY
|60317.50000 HUF
|30000 JPY
|72381.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Japon Yeni
|2000 HUF
|828.94600 JPY
|5000 HUF
|2072.36500 JPY
|10000 HUF
|4144.73000 JPY
|15000 HUF
|6217.09500 JPY
|20000 HUF
|8289.46000 JPY
|30000 HUF
|12434.19000 JPY
|40000 HUF
|16578.92000 JPY
|50000 HUF
|20723.65000 JPY
|60000 HUF
|24868.38000 JPY
|100000 HUF
|41447.30000 JPY
|150000 HUF
|62170.95000 JPY
|200000 HUF
|82894.60000 JPY