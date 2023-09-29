20000 Macar forintinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile HUF → JPY çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Japon Yeni
|2000 HUF
|810.88000 JPY
|5000 HUF
|2027.20000 JPY
|10000 HUF
|4054.40000 JPY
|15000 HUF
|6081.60000 JPY
|20000 HUF
|8108.80000 JPY
|30000 HUF
|12163.20000 JPY
|40000 HUF
|16217.60000 JPY
|50000 HUF
|20272.00000 JPY
|60000 HUF
|24326.40000 JPY
|100000 HUF
|40544.00000 JPY
|150000 HUF
|60816.00000 JPY
|200000 HUF
|81088.00000 JPY
|Çevrim kurları Japon Yeni / Macar Forinti
|100 JPY
|246.64600 HUF
|1000 JPY
|2466.46000 HUF
|1500 JPY
|3699.69000 HUF
|2000 JPY
|4932.92000 HUF
|3000 JPY
|7399.38000 HUF
|5000 JPY
|12332.30000 HUF
|5400 JPY
|13318.88400 HUF
|10000 JPY
|24664.60000 HUF
|15000 JPY
|36996.90000 HUF
|20000 JPY
|49329.20000 HUF
|25000 JPY
|61661.50000 HUF
|30000 JPY
|73993.80000 HUF