20 000 венгерских форинтов в японские иены

Сконвертируйте HUF в JPY по реальному обменному курсу

20 000 huf
8 772 jpy

Ft1,000 HUF = ¥0,4386 JPY

Среднерыночный курс в 07:48
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 HUF в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44480,4448
Низкий0,42880,4178
В среднем0,43760,4336
Изменить2.26%4.95%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HUF к JPY

За последние 30 дней максимальный курс HUF к JPY составил 0,4448, а минимальный — 0,4288. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4376. Изменение курса HUF к JPY в процентном соотношении составило 2.26.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к JPY составил 0,4448, а минимальный — 0,4178. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4336. Изменение курса HUF к JPY в процентном соотношении составило 4.95.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7741,3721,34418,34683,631,495
1 EUR1,08910,8421,4931,46419,97191,0361,627
1 GBP1,2921,18711,7731,73823,712108,0881,932
1 CAD0,7290,670,56410,9813,37660,9751,09

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерских форинтов

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Японская иена
2000 HUF877,23000 JPY
5000 HUF2 193,07500 JPY
10000 HUF4 386,15000 JPY
15000 HUF6 579,22500 JPY
20000 HUF8 772,30000 JPY
30000 HUF13 158,45000 JPY
40000 HUF17 544,60000 JPY
50000 HUF21 930,75000 JPY
60000 HUF26 316,90000 JPY
100000 HUF43 861,50000 JPY
150000 HUF65 792,25000 JPY
200000 HUF87 723,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Венгерский форинт
100 JPY227,99000 HUF
1000 JPY2 279,90000 HUF
1500 JPY3 419,85000 HUF
2000 JPY4 559,80000 HUF
3000 JPY6 839,70000 HUF
5000 JPY11 399,50000 HUF
5400 JPY12 311,46000 HUF
10000 JPY22 799,00000 HUF
15000 JPY34 198,50000 HUF
20000 JPY45 598,00000 HUF
25000 JPY56 997,50000 HUF
30000 JPY68 397,00000 HUF