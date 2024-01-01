История обменного курса венгерский форинт–японские иены

Обменный курс венгерский форинт/японские иены сейчас составляет 0,439, отражая изменение в размере 0.319% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/японские иены колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,442, и минимумом, равным 0,436, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.329% уменьшение стоимости.