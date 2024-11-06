японская иена венгерские форинты История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса японская иена венгерские форинты. Это сводная страница японская иена (JPY) венгерские форинты (HUF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные JPY и HUF за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

¥1,000 JPY = Ft2,488 HUF

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса JPY к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF

История обменного курса японская иена–венгерские форинты

Обменный курс японские иены/венгерские форинты сейчас составляет 2,488, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.988% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,494, и минимумом, равным 2,439, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.819%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе