Австралийские доллары в китайские юани
Сконвертируйте AUD в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к CNY
1 AUD = 4,72345 CNY
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|1 AUD в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,7721
|4,8557
|Низкий
|4,6754
|4,6754
|В среднем
|4,7273
|4,7684
|Изменение
|-0.68%
|0.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к CNY
За последние 30 дней максимальный курс AUD к CNY составил 4,7721, а минимальный — 4,6754. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7273. Изменение курса AUD к CNY в процентном соотношении составило -0.68.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к CNY составил 4,8557, а минимальный — 4,6754. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7684. Изменение курса AUD к CNY в процентном соотношении составило 0.26.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Китайский юань RMB
|1 AUD
|4,72345 CNY
|5 AUD
|23,61725 CNY
|10 AUD
|47,23450 CNY
|20 AUD
|94,46900 CNY
|50 AUD
|236,17250 CNY
|100 AUD
|472,34500 CNY
|250 AUD
|1 180,86250 CNY
|500 AUD
|2 361,72500 CNY
|1000 AUD
|4 723,45000 CNY
|2000 AUD
|9 446,90000 CNY
|5000 AUD
|23 617,25000 CNY
|10000 AUD
|47 234,50000 CNY