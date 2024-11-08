Австралийские доллары в китайские юани

Сконвертируйте AUD в CNY по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ¥4,723 CNY

Среднерыночный курс в 19:16
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График изменения обменного курса AUD к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 AUD в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,77214,8557
Низкий4,67544,6754
В среднем4,72734,7684
Изменение-0.68%0.26%
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Соотношение 1 AUD к CNY

За последние 30 дней максимальный курс AUD к CNY составил 4,7721, а минимальный — 4,6754. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7273. Изменение курса AUD к CNY в процентном соотношении составило -0.68.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к CNY составил 4,8557, а минимальный — 4,6754. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7684. Изменение курса AUD к CNY в процентном соотношении составило 0.26.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3920,9341,679152,721,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,167197,1541,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39711,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Китайский юань RMB
1 AUD4,72345 CNY
5 AUD23,61725 CNY
10 AUD47,23450 CNY
20 AUD94,46900 CNY
50 AUD236,17250 CNY
100 AUD472,34500 CNY
250 AUD1 180,86250 CNY
500 AUD2 361,72500 CNY
1000 AUD4 723,45000 CNY
2000 AUD9 446,90000 CNY
5000 AUD23 617,25000 CNY
10000 AUD47 234,50000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Австралийский доллар
1 CNY0,21171 AUD
5 CNY1,05855 AUD
10 CNY2,11710 AUD
20 CNY4,23420 AUD
50 CNY10,58550 AUD
100 CNY21,17100 AUD
250 CNY52,92750 AUD
500 CNY105,85500 AUD
1000 CNY211,71000 AUD
2000 CNY423,42000 AUD
5000 CNY1 058,55000 AUD
10000 CNY2 117,10000 AUD