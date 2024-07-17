Евро в китайские юани

Сконвертируйте EUR в CNY по реальному обменному курсу

1 000 eur
7 924,85 cny

€1,000 EUR = ¥7,925 CNY

Среднерыночный курс в 13:26
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1 EUR в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,92497,9249
Низкий7,76027,7146
В среднем7,83567,8155
Изменить1.74%2.73%
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Соотношение 1 EUR к CNY

За последние 30 дней максимальный курс EUR к CNY составил 7,9249, а минимальный — 7,7602. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,8356. Изменение курса EUR к CNY в процентном соотношении составило 1.74.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к CNY составил 7,9249, а минимальный — 7,7146. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,8155. Изменение курса EUR к CNY в процентном соотношении составило 2.73.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6281,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5621,928203,1545,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5971,68177,0214,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1211,085114,3762,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Китайский юань RMB
1 EUR7,92485 CNY
5 EUR39,62425 CNY
10 EUR79,24850 CNY
20 EUR158,49700 CNY
50 EUR396,24250 CNY
100 EUR792,48500 CNY
250 EUR1 981,21250 CNY
500 EUR3 962,42500 CNY
1000 EUR7 924,85000 CNY
2000 EUR15 849,70000 CNY
5000 EUR39 624,25000 CNY
10000 EUR79 248,50000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Евро
1 CNY0,12619 EUR
5 CNY0,63093 EUR
10 CNY1,26185 EUR
20 CNY2,52370 EUR
50 CNY6,30925 EUR
100 CNY12,61850 EUR
250 CNY31,54625 EUR
500 CNY63,09250 EUR
1000 CNY126,18500 EUR
2000 CNY252,37000 EUR
5000 CNY630,92500 EUR
10000 CNY1 261,85000 EUR