Евро в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте EUR в GBP по реальному обменному курсу

1 000 eur
840,96 gbp

€1,000 EUR = £0,8410 GBP

Среднерыночный курс в 13:28
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1 EUR в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,84910,8627
Низкий0,83950,8395
В среднем0,84470,8508
Изменить-0.49%-2.38%
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Соотношение 1 EUR к GBP

За последние 30 дней максимальный курс EUR к GBP составил 0,8491, а минимальный — 0,8395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8447. Изменение курса EUR к GBP в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к GBP составил 0,8627, а минимальный — 0,8395. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8508. Изменение курса EUR к GBP в процентном соотношении составило -2.38.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,928203,1125,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5981,68177,0084,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1141,085114,3532,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Британский фунт стерлингов
1 EUR0,84097 GBP
5 EUR4,20483 GBP
10 EUR8,40965 GBP
20 EUR16,81930 GBP
50 EUR42,04825 GBP
100 EUR84,09650 GBP
250 EUR210,24125 GBP
500 EUR420,48250 GBP
1000 EUR840,96500 GBP
2000 EUR1 681,93000 GBP
5000 EUR4 204,82500 GBP
10000 EUR8 409,65000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Евро
1 GBP1,18911 EUR
5 GBP5,94555 EUR
10 GBP11,89110 EUR
20 GBP23,78220 EUR
50 GBP59,45550 EUR
100 GBP118,91100 EUR
250 GBP297,27750 EUR
500 GBP594,55500 EUR
1000 GBP1 189,11000 EUR
2000 GBP2 378,22000 EUR
5000 GBP5 945,55000 EUR
10000 GBP11 891,10000 EUR