Евро в доллары США

Сконвертируйте EUR в USD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 091,65 usd

€1,000 EUR = $1,092 USD

Среднерыночный курс в 13:38
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,09171,0917
Низкий1,06801,0655
В среднем1,07871,0784
Изменить1.66%2.44%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к USD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к USD составил 1,0917, а минимальный — 1,0680. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0787. Изменение курса EUR к USD в процентном соотношении составило 1.66.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к USD составил 1,0917, а минимальный — 1,0655. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0784. Изменение курса EUR к USD в процентном соотношении составило 2.44.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,777108,5571,927203,1545,105
1 CHF1,1310,87111,54894,5711,679176,984,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3512,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Доллар США
1 EUR1,09165 USD
5 EUR5,45825 USD
10 EUR10,91650 USD
20 EUR21,83300 USD
50 EUR54,58250 USD
100 EUR109,16500 USD
250 EUR272,91250 USD
500 EUR545,82500 USD
1000 EUR1 091,65000 USD
2000 EUR2 183,30000 USD
5000 EUR5 458,25000 USD
10000 EUR10 916,50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Евро
1 USD0,91605 EUR
5 USD4,58025 EUR
10 USD9,16050 EUR
20 USD18,32100 EUR
50 USD45,80250 EUR
100 USD91,60500 EUR
250 USD229,01250 EUR
500 USD458,02500 EUR
1000 USD916,05000 EUR
2000 USD1 832,10000 EUR
5000 USD4 580,25000 EUR
10000 USD9 160,50000 EUR