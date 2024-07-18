Евро в австралийские доллары

Сконвертируйте EUR в AUD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 621,20 aud

€1,000 EUR = A$1,621 AUD

Среднерыночный курс в 13:22
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1 EUR в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,62121,6605
Низкий1,60401,6040
В среднем1,60931,6255
Изменить0.57%-2.37%
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Соотношение 1 EUR к AUD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к AUD составил 1,6212, а минимальный — 1,6040. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6093. Изменение курса EUR к AUD в процентном соотношении составило 0.57.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к AUD составил 1,6605, а минимальный — 1,6040. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6255. Изменение курса EUR к AUD в процентном соотношении составило -2.37.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6261,485156,493,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5461,927203,1245,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5941,68177,0154,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1211,085114,3772,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Австралийский доллар
1 EUR1,62120 AUD
5 EUR8,10600 AUD
10 EUR16,21200 AUD
20 EUR32,42400 AUD
50 EUR81,06000 AUD
100 EUR162,12000 AUD
250 EUR405,30000 AUD
500 EUR810,60000 AUD
1000 EUR1 621,20000 AUD
2000 EUR3 242,40000 AUD
5000 EUR8 106,00000 AUD
10000 EUR16 212,00000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Евро
1 AUD0,61683 EUR
5 AUD3,08413 EUR
10 AUD6,16825 EUR
20 AUD12,33650 EUR
50 AUD30,84125 EUR
100 AUD61,68250 EUR
250 AUD154,20625 EUR
500 AUD308,41250 EUR
1000 AUD616,82500 EUR
2000 AUD1 233,65000 EUR
5000 AUD3 084,12500 EUR
10000 AUD6 168,25000 EUR