Бразильские реалы в австралийские доллары

Сконвертируйте BRL в AUD по реальному обменному курсу

1 000 brl
267,21 aud

R$1,000 BRL = A$0,2672 AUD

Среднерыночный курс в 16:52
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1 BRL в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27880,3003
Низкий0,26410,2641
В среднем0,27210,2852
Изменить-3.13%-10.79%
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Соотношение 1 BRL к AUD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к AUD составил 0,2788, а минимальный — 0,2641. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2721. Изменение курса BRL к AUD в процентном соотношении составило -3.13.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к AUD составил 0,3003, а минимальный — 0,2641. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2852. Изменение курса BRL к AUD в процентном соотношении составило -10.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8411,09191,2551,4951,6230,96719,54
1 GBP1,18811,297108,4571,7771,9291,1523,223
1 USD0,9160,771183,6241,371,4880,88617,906
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

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BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Австралийский доллар
1 BRL0,26721 AUD
5 BRL1,33603 AUD
10 BRL2,67207 AUD
20 BRL5,34414 AUD
50 BRL13,36035 AUD
100 BRL26,72070 AUD
250 BRL66,80175 AUD
500 BRL133,60350 AUD
1000 BRL267,20700 AUD
2000 BRL534,41400 AUD
5000 BRL1 336,03500 AUD
10000 BRL2 672,07000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Бразильский реал
1 AUD3,74242 BRL
5 AUD18,71210 BRL
10 AUD37,42420 BRL
20 AUD74,84840 BRL
50 AUD187,12100 BRL
100 AUD374,24200 BRL
250 AUD935,60500 BRL
500 AUD1 871,21000 BRL
1000 AUD3 742,42000 BRL
2000 AUD7 484,84000 BRL
5000 AUD18 712,10000 BRL
10000 AUD37 424,20000 BRL