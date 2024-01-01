Индонезийские рупии в австралийские доллары

Сконвертируйте IDR в AUD по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
92,33 aud

Rp1,000 IDR = A$0,00009233 AUD

Среднерыночный курс в 09:56
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1 IDR в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить0.85%-3.68%
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Соотношение 1 IDR к AUD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AUD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к AUD в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AUD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к AUD в процентном соотношении составило -3.68.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,660,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,03811,4631,6271,4930,8438,498
1 SGD0,74462,2210,68311,1121,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Австралийский доллар
1 IDR0,00009 AUD
5 IDR0,00046 AUD
10 IDR0,00092 AUD
20 IDR0,00185 AUD
50 IDR0,00462 AUD
100 IDR0,00923 AUD
250 IDR0,02308 AUD
500 IDR0,04617 AUD
1000 IDR0,09233 AUD
2000 IDR0,18467 AUD
5000 IDR0,46167 AUD
10000 IDR0,92334 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Индонезийская рупия
1 AUD10 830,30000 IDR
5 AUD54 151,50000 IDR
10 AUD108 303,00000 IDR
20 AUD216 606,00000 IDR
50 AUD541 515,00000 IDR
100 AUD1 083 030,00000 IDR
250 AUD2 707 575,00000 IDR
500 AUD5 415 150,00000 IDR
1000 AUD10 830 300,00000 IDR
2000 AUD21 660 600,00000 IDR
5000 AUD54 151 500,00000 IDR
10000 AUD108 303 000,00000 IDR