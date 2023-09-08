Сингапурские доллары в австралийские доллары

Сконвертируйте SGD в AUD по реальному обменному курсу

1 000 sgd
1 145,33 aud

1.00000 SGD = 1.14533 AUD

Среднерыночный курс в 7:0 UTC
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График изменения обменного курса SGD к AUD

1 мин. назад 1 SGD → 0 AUD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.0737589.07731.456541.67590.9577518.5211
1GBP1.1590211.2447103.2591.688441.942721.1100521.4698
1USD0.931250.803406182.95911.35651.560790.89217.249
1INR0.01122620.009684370.012054110.01635140.0188140.01075230.207922

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Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Сингапурский доллар / Австралийский доллар
1 SGD1.14533 AUD
5 SGD5.72665 AUD
10 SGD11.45330 AUD
20 SGD22.90660 AUD
50 SGD57.26650 AUD
100 SGD114.53300 AUD
250 SGD286.33250 AUD
500 SGD572.66500 AUD
1000 SGD1145.33000 AUD
2000 SGD2290.66000 AUD
5000 SGD5726.65000 AUD
10000 SGD11453.30000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Сингапурский доллар
1 AUD0.87311 SGD
5 AUD4.36557 SGD
10 AUD8.73114 SGD
20 AUD17.46228 SGD
50 AUD43.65570 SGD
100 AUD87.31140 SGD
250 AUD218.27850 SGD
500 AUD436.55700 SGD
1000 AUD873.11400 SGD
2000 AUD1746.22800 SGD
5000 AUD4365.57000 SGD
10000 AUD8731.14000 SGD