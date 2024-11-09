Датские кроны в австралийские доллары

Сконвертируйте DKK в AUD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = A$0,2183 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к AUD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AUD
1 DKK в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22190,2237
Низкий0,21670,2151
В среднем0,21890,2195
Изменение0.42%-1.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к AUD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к AUD составил 0,2219, а минимальный — 0,2167. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2189. Изменение курса DKK к AUD в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к AUD составил 0,2237, а минимальный — 0,2151. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2195. Изменение курса DKK к AUD в процентном соотношении составило -1.91.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к AUD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Австралийский доллар
1 DKK0,21833 AUD
5 DKK1,09166 AUD
10 DKK2,18331 AUD
20 DKK4,36662 AUD
50 DKK10,91655 AUD
100 DKK21,83310 AUD
250 DKK54,58275 AUD
500 DKK109,16550 AUD
1000 DKK218,33100 AUD
2000 DKK436,66200 AUD
5000 DKK1 091,65500 AUD
10000 DKK2 183,31000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Датская крона
1 AUD4,58021 DKK
5 AUD22,90105 DKK
10 AUD45,80210 DKK
20 AUD91,60420 DKK
50 AUD229,01050 DKK
100 AUD458,02100 DKK
250 AUD1 145,05250 DKK
500 AUD2 290,10500 DKK
1000 AUD4 580,21000 DKK
2000 AUD9 160,42000 DKK
5000 AUD22 901,05000 DKK
10000 AUD45 802,10000 DKK