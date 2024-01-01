История обменного курса датская крона–австралийские доллары

Обменный курс датские кроны/австралийские доллары сейчас составляет 0,218, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.399% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/австралийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,222, и минимумом, равным 0,217, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.407%.