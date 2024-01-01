Шведская крона (SEK)
Шведская крона — это официальная валюта Швеции. Код валюты — SEK; символ — ‘kr’. Шведская крона занимает 9 место среди самых торгуемых валют в мире. Ее чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и крона является необеспеченной валютой.
Название валюты
Шведская крона
Символ валюты
kr
Обменный курс для SEK
|USD
|EUR
|GBP
|DKK
|NOK
|INR
|CAD
|PLN
|Из SEK
|0.09479
|0.08679
|0.07302
|0.64746
|1.01885
|7.92717
|0.12968
|0.37250
|В SEK
|10.54990
|11.52240
|13.69460
|1.54449
|0.98150
|0.12615
|7.71126
|2.68453
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