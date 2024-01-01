Шведская крона (SEK)

Шведская крона — это официальная валюта Швеции. Код валюты — SEK; символ — ‘kr’. Шведская крона занимает 9 место среди самых торгуемых валют в мире. Ее чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и крона является необеспеченной валютой.

Название валюты

Шведская крона

kr

Обменный курс для SEK

 USD EUR GBP DKK NOK INR CAD PLN
Из SEK0.09479 0.08679 0.07302 0.64746 1.01885 7.92717 0.12968 0.37250
В SEK10.54990 11.52240 13.69460 1.54449 0.98150 0.12615 7.71126 2.68453

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