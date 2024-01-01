瑞典克朗 (SEK)

瑞典克朗（複數：kronor）是瑞典的官方貨幣。它的常用代碼是 SEK，符號是「kr」。最普遍的克朗兌換貨幣是歐元。瑞典克朗是世界上交易量排名第九的貨幣。其貨幣轉換系數為 6 位有效數字。克朗是法定貨幣。

貨幣名稱

瑞典克朗

kr

SEK 匯率

 USD EUR GBP DKK NOK INR CAD PLN
從SEK0.09141 0.08546 0.07320 0.63735 1.00845 7.62529 0.12496 0.36919
至SEK10.94000 11.70120 13.66210 1.56900 0.99162 0.13114 8.00246 2.70861

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比較匯率

瑞典克朗兌各國貨幣匯率