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瑞典克朗（複數：kronor）是瑞典的官方貨幣。它的常用代碼是 SEK，符號是「kr」。最普遍的克朗兌換貨幣是歐元。瑞典克朗是世界上交易量排名第九的貨幣。其貨幣轉換系數為 6 位有效數字。克朗是法定貨幣。
瑞典克朗
kr
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