Zweedse kronen (SEK)

De Zweedse kroon is de officiële munteenheid van Zweden. De valutacode voor de Zweedse kroon is SEK en het gebruikte symbool is ‘kr’. De kroon wordt het meest omgewisseld tegen de euro. Het is de negende meest verhandelde valuta in de wereld. De omrekenfactor van de kroon gaat tot 6 significante cijfers, en het is een fiduciaire valuta.