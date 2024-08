Ruotsin kruunu (SEK)

Ruotsin kruunu ("krona", monikko "kronor") on Ruotsin virallinen valuutta. Sen yleisesti käytetty koodi on SEK ja symboli kr. Suosituin kruununvaihto käydään euron kanssa. Kruunu on maailman kaupankäynnin yhdeksänneksi suurin valuutta. Sen valuuttamuuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa, ja se on fiat-valuutta.